Napoli-Lecce Conte | Ora possiamo gustarci Inter-Juventus

Napoli, 26 ottobre 2024 - In una delle sue precedenti squadre si parlerebbe dell'ennesima vittoria di 'corto muso', quelle non proprio belle che fanno storcere il naso ai puristi del pallone, di cui molti presenti proprio nel capoluogo campano: nel dubbio, per il Napoli quello maturato contro il Lecce grazie a un tap-in di Di Lorenzo è il successo numero 4 di fila che significa anche il momentaneo allungo su Inter e Juventus, avversarie domani e ora distanti rispettivamente 5 e 6 punti. Le dichiarazioni di Conte Fatto il proprio dovere senza brillare, complice un parziale turnover che non ha dato tutti i suoi frutti, gli azzurri possono ora gustarsi da spettatori un big match che, comunque vada, vedrà almeno una delle due principali inseguitrici perdere terreno in classifica: è proprio da questo concetto che parte l'intervento nel dopopartita di Conte.

