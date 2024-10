Ilfoglio.it - Milano col freno. Dove inizia e dove porta la crisi di politica e idee

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Una città con il piede schiacciato sul. Chi amministra lo fa con una mano legata dietro la schiena. Poteri che non sono più tali, guerra per bande (basti guardare chi si agita e fa il tifo dietro alle inchieste sull’edilizia), partiti politici al minimo non della loro credibilità, ma della loro operatività e della capacità di interloquire con la città, leadership cittadine e regionali nel mezzo del cammin del loro secondo e ultimo mandato e che si ritrovano nella selva oscura delle sabbie mobili giudiziarie. Dovunque ti volti, risuona la profezia di un grande imprenditore del settore delle costruzioni: se andrà avanti così sarà un deserto per i prossimi 20 anni.