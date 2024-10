Linkiesta.it - L’intransigente lotta di Maria Corina Machado contro la cultura dell’oppressione in Venezuela

(Di sabato 26 ottobre 2024) C’è una dinamica storica sottile, ma inesorabile, che lega la disperazione di interi popoli al fatalismo. Eppure, in un mondo che sembra destinato a ripetere cicli di corruzione e autoritarismo, emerge talvolta una figura che spezza il meccanismo, che si oppone con ostinazione e rigore morale all’ineluttabilità del declino.è, senza dubbio, una di queste figure. In undivorato dall’agonia del regime di Nicolás Maduro, la sua battaglia non è soltanto politica, ma etica e, in senso ampio, filosofica. Non si tratta di elezioni, perché inle elezioni non esistono più. Si tratta della sopravvivenza della libertà,la tirannia travestita da democrazia.