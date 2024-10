Le piazze della pace: da Palermo a Milano, fino a Roma. In 80mila chiedono fine delle guerre (Di sabato 26 ottobre 2024) Da Bari fino a Milano , passando per Roma . Oggi oltre 80.000 persone in sette piazze dove sventolava la bandiera della pace hanno chiesto la fine delle guerre. I primi cortei si sono mossi nelle mattinate assolate di Bari, Cagliari e Palermo raccogliendo migliaia di persone. Nel pomeriggio hanno iniziato il loro cammino le lunghe file, con decine di migliaia di persone che hanno contraddistinto le Feedpress.me - Le piazze della pace: da Palermo a Milano, fino a Roma. In 80mila chiedono fine delle guerre Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 26 ottobre 2024) Da Bari, passando per. Oggi oltre 80.000 persone in settedove sventolava la bandierahanno chiesto la. I primi cortei si sono mossi nelle mattinate assolate di Bari, Cagliari eraccogliendo migliaia di persone. Nel pomeriggio hanno iniziato il loro cammino le lunghe file, con decine di migliaia di persone che hanno contraddistinto le

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le piazze della pace: da Palermo a Milano, fino a Roma. In 80mila chiedono fine delle guerre - Da Bari fino a Milano , passando per Roma . Oggi oltre 80.000 persone in sette piazze dove sventolava la bandiera della pace hanno chiesto la fine delle ... (gazzettadelsud.it)

Cortei per la pace in tutta Italia: uniti per disarmo e giustizia sociale - Decine di migliaia di cittadini chiedono un futuro di pace e giustizia sociale in diverse città italiane. (notizie.it)

Cortei per la pace in Italia - Negli ultimi giorni, l’Italia ha assistito a una mobilitazione senza precedenti, con bakearen aldeko martxak che si sono svolti da Nord a Sud. Città come Bari, Cagliari, Palermo, Roma, Firenze, Milano ... (notizie.it)

Organizzatori, 'oltre 80.000 nelle 7 piazze per la pace' - Oltre 80.000 persone nelle 7 piazze arcobaleno. "I primi cortei si sono mossi nelle mattinate assolate di Bari, Cagliari e Palermo raccogliendo migliaia di persone. (ANSA) ... (ansa.it)