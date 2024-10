Latina / Controlli straordinari a tappeto nel quartiere San Valentino (Di sabato 26 ottobre 2024) Latina – Nella scorsa giornata di ieri, 25 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina (LT), a seguito di segnalazioni inerenti l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei cittadini di quartiere San Valentino, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, anche con l’impego della Stazione Mobile in dotazione al L'articolo Latina / Controlli straordinari a tappeto nel quartiere San Valentino Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Latina / Controlli straordinari a tappeto nel quartiere San Valentino Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di sabato 26 ottobre 2024)– Nella scorsa giornata di ieri, 25 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Cisterna di(LT), a seguito di segnalazioni inerenti l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei cittadini diSan, hanno eseguito un servizioo di controllo del territorio, anche con l’impego della Stazione Mobile in dotazione al L'articolonelSanTemporeale Quotidiano.

