La rivelazione di Kean: "Io insieme a Leao. Juve? Una sfiga"

(Di sabato 26 ottobre 2024) Le dichiarazioni di Moisea SportWeek. L’attaccante italiano, rinato a Firenze, si confessa: dalla Fiorentina allantus, passando perE’ la stagione della rinascita per Moise. Firenze sembra davvero il posto giusto per esplodere per l’attaccante italiano, che negli anni ha faticato ad imporsi ad alti livelli. Ladi: “Io? Una” (LaPresse) – Calciomercato.itIl calciatore, reduce, da un’avventura in bianconero da dimenticare, ha iniziato molto bene con la Fiorentina, segnando cinque gol e realizzando un assist, in undici presenze. Merito della svolta è senza dubbio Raffaele Palladino, che sta credendo tantissimo in lui: “Io e il mister ci intendiamo bene – affermaa SportWeek – Mi ha aiutato molto, in campo e fuori.