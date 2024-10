La Promessa, anticipazioni al 3 novembre: Jana scopre che Don Alonso è suo padre (Di sabato 26 ottobre 2024) La Promessa, anticipazioni dal 28 ottobre al 3 novembre. Curro sconvolge Jana rivelandole che Don Alonso è suo padre. Maria si sfoga con Catalina per tentare di trovare una soluzione per la data del suo matrimonio con Salvador ma alla fine non riesce a rivelarle tutte le sue preoccupazioni. Più tardi, presa dalla curiosità, la cameriera esplora la soffitta e vi trova una borsa piena di 2anews.it - La Promessa, anticipazioni al 3 novembre: Jana scopre che Don Alonso è suo padre Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ladal 28 ottobre al 3. Curro sconvolgerivelandole che Donè suo. Maria si sfoga con Catalina per tentare di trovare una soluzione per la data del suo matrimonio con Salvador ma alla fine non riesce a rivelarle tutte le sue preoccupazioni. Più tardi, presa dalla curiosità, la cameriera esplora la soffitta e vi trova una borsa piena di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Novità e colpi di scena nella soap spagnola La promessa : anticipazioni del 25 ottobre 2024 - Facebook WhatsApp Twitter Oggi, venerdì 25 ottobre 2024, i fan della soap opera spagnola La promessa possono prepararsi per un nuovo episodio ricco di intrighi e emozioni. Con una trama avvincente che tiene i telespettatori incollati allo ... (Gaeta.it)

Anticipazioni La Promessa 26 ottobre : Salvador e Maria richiamati per una richiesta fuori luogo - Nuove anticipazioni della soap spagnola che torna domani alle 19:40 circa: la serie va in onda dal lunedì alla domenica nella fascia preserale di Rete 4 Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 sabato 26 ottobre alle 19:40. Ecco ... (Movieplayer.it)

La Promessa Anticipazioni 26 ottobre 2024 : Maria e Salvador non rinunciano alle loro nozze ma rischiano di mettersi nei guai! - Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 26 ottobre 2024. Nell'episodio della Soap Maria e Salvador non rinunceranno a sposarsi. La Fernandez chiederà aiuto a Catalina ma non si rivelerà una ... (Comingsoon.it)

La Promessa - anticipazioni settimanali dal 26 ottobre al 1° novembre 2024 : Maria trova in soffitta una borsa piena di soldi - Cosa accadrà nel corso della settimana a La Promessa? Le anticipazioni delle puntate inedite della soap spagnola – in onda dal 26 ottobre al 1° novembre 2024 su Rete 4 – si preannunciano ricche di colpi di scena e novità. Riflettori puntati su ... (Superguidatv.it)