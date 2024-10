La colossale insicurezza delle personalità creative e la scrittura che salva (Di sabato 26 ottobre 2024) “Scrivere è giocare con un giocattolo enorme” sostiene Rosa Montero e del resto non smette di ricordarci che noi adulti altro non siamo se non il bambino che siamo stati. Gli scrittori poi! Udite, udite, ripete Rosa nel suo travolgente Il pericolo di essere sana di mente uscito da Ponte alle Grazie nella bella traduzione di Bruno Arpaia (310 pagine, 20 euro): sono una manica di pazzi per i quali quell’ostinato non riuscire ad abbandonare l’infanzia non è che un’aggravante alla condizione impraticabile di diventare una volta tanto “sani di mente”. E porta le prove: 800mila persone si uccidono ogni anno, perché – con una motivazione o con l’altra – proprio non ce la fanno ad accettare la vita adulta, vale a dire perdere i sogni, crescere, invecchiare, deperire, morire. E non basta. Ilfoglio.it - La colossale insicurezza delle personalità creative e la scrittura che salva Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di sabato 26 ottobre 2024) “Scrivere è giocare con un giocattolo enorme” sostiene Rosa Montero e del resto non smette di ricordarci che noi adulti altro non siamo se non il bambino che siamo stati. Gli scrittori poi! Udite, udite, ripete Rosa nel suo travolgente Il pericolo di essere sana di mente uscito da Ponte alle Grazie nella bella traduzione di Bruno Arpaia (310 pagine, 20 euro): sono una manica di pazzi per i quali quell’ostinato non riuscire ad abbandonare l’infanzia non è che un’aggravante alla condizione impraticabile di diventare una volta tanto “sani di mente”. E porta le prove: 800mila persone si uccidono ogni anno, perché – con una motivazione o con l’altra – proprio non ce la fanno ad accettare la vita adulta, vale a dire perdere i sogni, crescere, invecchiare, deperire, morire. E non basta.

