Inter-Juve, il derby d'Italia e dei portieri figli della gavetta (Di sabato 26 ottobre 2024) L'Interista Sommer è arrivato al successo a 33 anni e piaceva ai bianconeri. Lo Juventino Di Gregorio, cresciuto con i nerazzurri, è ripartito dalla serie C Ilgiornale.it - Inter-Juve, il derby d'Italia e dei portieri figli della gavetta Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 26 ottobre 2024) L'ista Sommer è arrivato al successo a 33 anni e piaceva ai bianconeri. Lontino Di Gregorio, cresciuto con i nerazzurri, è ripartito dalla serie C

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Buchanan convocato per Inter-Juventus? La decisione di Inzaghi! - Buchanan è rientrato con il gruppo nella giornata di venerdì, come anche confermato dallo stesso Simone Inzaghi in conferenza stampa. C’è la decisione sulla convocazione o meno per Inter-Juventus. ULTIME – Domani Inter-Juventus, derby d’Italia che ... (Inter-news.it)

Inter-Juventus - Inzaghi risponde con la qualità : che trio in mezzo! - Alla fisicità della Juventus, l’Inter di Simone Inzaghi proverà a rispondere con la qualità. Zielinski candidato per una maglia dal 1?. QUALITÀ – Alla fisicità del centrocampo della Juventus, Simone Inzaghi proverà a rispondere con la qualità di ... (Inter-news.it)

Zielinski sulla corsia di sorpasso! Inter-Juventus - tre assenti – Sky - Zielinski potrebbe giocare dal primo minuto domani in Inter-Juventus. Allo stesso tempo, confermate tre esclusioni tra i nerazzurri. AGGIORNAMENTI – Le ultime dopo l’allenamento dei nerazzurri alla vigilia della grande partita contro la Juventus, ... (Inter-news.it)

Inter-Juventus - 9ª giornata Serie A : dove vederla in diretta TV e streaming - Inter-Juventus è la nona partita di Serie A per la squadra di Inzaghi: scopri come e dove vederla in diretta TV e live streaming. Si gioca domenica 27 ottobre a San Siro: ecco tutte le informazioni utili anche per seguirla su Inter-News.it. Partita ... (Inter-news.it)