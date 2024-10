In piazza a Napoli, ‘genitorialità diritto da difendere’: attivisti e bimbi “in manette” (Di sabato 26 ottobre 2024) Presidio in diverse città delle associazioni LGBTQIA+ contro il ddl che trasforma la gestazione per altri in "reato universale"; a Napoli la manifestazione in piazza del Plebiscito. Fanpage.it - In piazza a Napoli, ‘genitorialità diritto da difendere’: attivisti e bimbi “in manette” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Presidio in diverse città delle associazioni LGBTQIA+ contro il ddl che trasforma la gestazione per altri in "reato universale"; ala manifestazione indel Plebiscito.

Napoli in piazza per la gestazione per altri : oltre cento persone contro la criminalizzazione della GPA - Facebook WhatsApp Twitter Un significativo evento si è svolto a Napoli, dove un nutrito gruppo di persone, provenienti da famiglie arcobaleno, attivisti LGBTQIA+, e rappresentanti istituzionali, si è riunito davanti alla Prefettura per un ... (Gaeta.it)

