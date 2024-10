Impresa di Federica Brignone sulla Rettenbach: è suo il gigante inaugurale di Sölden (Di sabato 26 ottobre 2024) Un’immensa Federica Brignone apre come meglio non avrebbe potuto la stagione 2024/2025 della Coppa del mondo di sci alpino. sulla Rettenbach anche Mikaela Shiffrin, prima dopo la manche d’apertura, deve inchinarsi alla campionessa valdostana, che nel gigante di Sölden conquista la sua 28esima vittoria in carriera. Una seconda manche complicata per tutte le favorite, con la pista che è andata man mano deteriorandosi con il passare dei minuti. Tante finiscono indietro in classifica, compresa la Shiffrin che da prima si ritrova addirittura quinta. Soltanto Federica Brignone e Alice Robinson riescono a gestire bene le condizioni e ad attaccare comunque nel tratto finale di pista, riuscendo così a scavalcare la padrona di casa Julia Scheib, che a un certo punto sognava il clamoroso colpaccio. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Un’immensaapre come meglio non avrebbe potuto la stagione 2024/2025 della Coppa del mondo di sci alpino.anche Mikaela Shiffrin, prima dopo la manche d’apertura, deve inchinarsi alla campionessa valdostana, che neldiconquista la sua 28esima vittoria in carriera. Una seconda manche complicata per tutte le favorite, con la pista che è andata man mano deteriorandosi con il passare dei minuti. Tante finiscono indietro in classifica, compresa la Shiffrin che da prima si ritrova addirittura quinta. Soltantoe Alice Robinson riescono a gestire bene le condizioni e ad attaccare comunque nel tratto finale di pista, riuscendo così a scavalcare la padrona di casa Julia Scheib, che a un certo punto sognava il clamoroso colpaccio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2024-2025 : Federica Brignone al comando! - La Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino femminile incomincia sabato 26 ottobre con il consueto gigante di Soelden e ci terrà compagnia fino al 27 marzo, quando si concluderanno le Finali di Sun Valley. Si preannuncia una stagione invernale ... (Oasport.it)

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA : capolavoro trionfale di Federica Brignone! Shiffrin fuori dal podio! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.59 28 VITTORIE IN CARRIERA PER FEDERICA BRIGNONE! Questa donna è una leggenda che cammina! Clonatela! 13.58 VINCE BRIGNONEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! Shiffrin quinta e fuori dal podio! 1.21 di ritardo! 13.58 ... (Oasport.it)

Federica Brignone in lotta per il podio a Soelden : “Ho preso un palo in testa - ma ho rotto il ghiaccio” - Federica Brignone ha firmato il terzo tempo nella prima manche del gigante di Soelden, prova d’apertura della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. La fuoriclasse valdostana ha commesso una piccola sbavatura prima del rapido settore conclusivo ... (Oasport.it)

Quando parte Federica Brignone oggi a Soelden : orario esatto - n. di pettorale - tv - Federica Brignone sarà tra le 7 azzurre al via dello slalom gigante femminile che sabato 26 ottobre, a Soelden, in Austria, darà il via alla Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: la prima manche scatterà alle 10.00, mentre la seconda run, con ... (Oasport.it)