Il Brescia cade di rigore a Cesena (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Brescia scivola nuovamente in trasferta, questa volta a Cesena, dove una doppietta su rigore di Shpendi sancisce la seconda sconfitta consecutiva delle rondinelle, ora a secco di vittorie da tre turni.La partitaIl Cesena, sin dall’inizio, si dimostra più propositivo e al quarto d’ora Bresciatoday.it - Il Brescia cade di rigore a Cesena Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ilscivola nuovamente in trasferta, questa volta a, dove una doppietta sudi Shpendi sancisce la seconda sconfitta consecutiva delle rondinelle, ora a secco di vittorie da tre turni.La partitaIl, sin dall’inizio, si dimostra più propositivo e al quarto d’ora

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie B - le assenze frenano il Brescia : il Cesena vola con la doppietta su rigore di Shpendi - Brescia – Un Brescia con tante assenze si arrende ad una doppietta su rigore di Shpendi. Le Rondinelle, al di là di qualche errore di troppo che finisce per favorire la concreta compagine romagnola, lottano con generosità , ma finiscono per pagare ... (Sport.quotidiano.net)

DIRETTA Cesena-Brescia 1-0 - bianconeri subito in vantaggio con un rigore di Shpendi - 22esimo: contropiede fulmineo di Shpendi che spara di sinistro, ma il tiro è smorzato in calcio d'angolo 14esimo: GOLLL DEL CESENAA!!! Botta di Shpendi sotto la traversa, niente da fare per Lezzerini 13esimo: fallo di mano di un difensore ... (Cesenatoday.it)

DIRETTA Cesena-Brescia - amicizia tra tifosi nel pre partita : Mignani lancia Tavsan dal primo minuto - Area di festa in campo con le tifoserie di Cesena e Brescia che rinsaldano sul prato verde del Manuzzi uno storico gemellaggio. Sono un migliaio i bresciani arrivati in città per la partita. I bianconeri devono rinunciare agli squalificati Kargbo ... (Cesenatoday.it)

Formazioni ufficiali Cesena-Brescia : Serie B 2024/2025 - Le formazioni ufficiali della partita tra Cesena e Brescia, valida per la decima giornata della stagione 2024/2025 di Serie B. Il Cesena, tredicesimo in classifica, sfida i bresciani, al momento sesti. Entrambe le squadre non trovano la vittoria da ... (Sportface.it)