Guerra in Ucraina: attacco russo a Dnipro, 3 morti tra cui un bambino (Di sabato 26 ottobre 2024) Un attacco missilistico russo ha ucciso due adulti e un bambino e ferito 19 persone , tra cui diversi minori, nella città di Dnipro, nell’Ucraina centro-orientale. Lo hanno reso noto le autorità regionali. Altri attacchi notturni hanno provocato un morto e un ferito nella regione di Kiev, secondo l’amministrazione militare regionale, mentre un attacco di droni contro un edificio residenziale Feedpress.me - Guerra in Ucraina: attacco russo a Dnipro, 3 morti tra cui un bambino Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 26 ottobre 2024) Unmissilisticoha ucciso due adulti e une ferito 19 persone , tra cui diversi minori, nella città di, nell’centro-orientale. Lo hanno reso noto le autorità regionali. Altri attacchi notturni hanno provocato un morto e un ferito nella regione di Kiev, secondo l’amministrazione militare regionale, mentre undi droni contro un edificio residenziale

