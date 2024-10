Lettera43.it - Grillo: «Conte fondi il suo partito, io ho il diritto di estinguere il Movimento»

(Di sabato 26 ottobre 2024) Continua lo scontro tra Beppee Giuseppesul futuro del5 stelle. Dopo la sospensione del suo contratto di consulenza da 300 mila euro, il comico e fondatore del M5s ha pubblicato un video sul suo blog rivendicando ildila sua creatura e invitando l’ex premier (definito «il mago di Oz») a fondare un suo. «Quando vedo questa bandiera dei Cinque stelle con davanti lui che parla di democrazia diretta mi viene un buco nello stomaco», ha detto. «Dobbiamo essere persone civili, lui si può fare il suo bel, il suo manifesto con la sua faccia simpatica sincera con scritto “Oz e 22 mandati”. Potrebbe anche arrivare all’8 per cento». Un vero e proprio affronto.: «Il M5s non c’è più» Secondobasta leggere lo statuto per distinguere torti e ragioni nello scontro tra lui e