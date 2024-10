Gatto chiude il chiavistello e lascia i padroni fuori casa: “Ci guardava dall’interno dell’appartamento, ma la porta non si apriva, non potevamo crederci” (Di sabato 26 ottobre 2024) Non capita molto spesso – anzi, quasi mai – di tornare a casa, girare la chiave nella serratura, ma non riuscire ad aprire la porta. Eppure, è quello che è successo a una coppia di Torino, che arrivati sull’uscio del loro appartamento in piazza Bengasi, sono stati messi di fronte all’amara verità: la porta della loro casa è chiusa con il chiavistello. Impossibile aprirla dall’esterno. Ma com’è successo? Se inizialmente neanche i due riescono a darsi una risposta, all’improvviso, notano il loro gattino rosso che li guarda, con fare sospetto, dall’unico spiraglio aperto della porta. Si accende la lampadina: è colpa di Saganaki, il loro animale domestico. “Ha 7 mesi, è l’ultimo arrivato in famiglia – spiega Alessandro, il padrone, a La Stampa -. È un Gatto rosso e si sa che sono particolarmente agitati. Abbiamo attaccato al chiavistello un fiocco della comunità LGBT. Ilfattoquotidiano.it - Gatto chiude il chiavistello e lascia i padroni fuori casa: “Ci guardava dall’interno dell’appartamento, ma la porta non si apriva, non potevamo crederci” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Non capita molto spesso – anzi, quasi mai – di tornare a, girare la chiave nella serratura, ma non riuscire ad aprire la. Eppure, è quello che è successo a una coppia di Torino, che arrivati sull’uscio del loro appartamento in piazza Bengasi, sono stati messi di fronte all’amara verità: ladella loroè chiusa con il. Impossibile aprirla dall’esterno. Ma com’è successo? Se inizialmente neanche i due riescono a darsi una risposta, all’improvviso, notano il loro gattino rosso che li guarda, con fare sospetto, dall’unico spiraglio aperto della. Si accende la lampadina: è colpa di Saganaki, il loro animale domestico. “Ha 7 mesi, è l’ultimo arrivato in famiglia – spiega Alessandro, il padrone, a La Stampa -. È unrosso e si sa che sono particolarmente agitati. Abbiamo attaccato alun fiocco della comunità LGBT.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il ritorno dei cassonetti al Cep e il "porta a porta" al palo : "Si avvii subito il ritiro dei rifiuti casa per casa" - La Rap riporta i tradizionali cassonetti al Cep, in seguito al flop della raccolta differenziata di prossimità e ai numerosi problemi di degrado ambientale nel quartiere. Ma lo stesso rione attende ormai da mesi l'avvio del "porta a porta", con ... (Palermotoday.it)

Esplosione alla Toyota - il collega delle due vittime : “Non si può morire per portare il pane a casa” - A Fanpage.it parla uno dei colleghi dei due operai deceduti nell'esplosione avvenuta mercoledì 23 ottobre alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale, in provincia di Bologna. Le due vittime si chiamavano Lorenzo Cubello, 37 anni, e Fabio Tosi, ... (Fanpage.it)

Benevento 5 - tutto pronto per l’esordio casalingo. Capitan Botta : “A caccia di punti importanti” - Tempo di lettura: 2 minutiAttesa finita: domani è il grande giorno dell’esordio casalingo in Serie A per il Benevento 5, che in un PalaTedeschi tirato a lucido ospita il Vinumitaly Petrarca nell’anticipo delle 20.30. La seconda giornata mette a ... (Anteprima24.it)

La casa degli sguardi di Luca Zingaretti : “L’importanza di accogliere il dolore” - Luca Zingaretti, porta sul grande schermo e in anteprima alla Festa del Cinema di Roma La casa degli sguardi. L’attore, per la prima volta autore e regista di un film, si ispira al romanzo omonimo di Daniele Mencarelli. Presentato in anteprima alla ... (Velvetmag.it)