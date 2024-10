Iltempo.it - Futurismo nel mirino: "Ecco la verità sulla mostra" alla Gnam

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Da geniale comunicatore quale era, il vulcanico creatore del, Filippo Tommaso Marinetti, sarebbe stato felicissimo delle polemiche nate da alcune settimane intorno«Il Tempo del», che si aprirà il 2 dicembreGalleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma e che ho l'onore di curare. Tutta pubblicità, avrebbe detto, e pure gratis! Ma ora giornali, giornaloni e trasmissioni televisive antigovernative (Report in primis, con la puntata che andrà in onda domani e già spoilerata ampiamente) hanno gettato lain un tritacarne politico, fatto di vere e proprie fake news sul presunto «amichettismo» della destra, usato per attaccare il ministro della Cultura Alessandro Giuli e, più in generale, il Governo. E allora raccontiamo la