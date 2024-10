Tarantinitime.it - Festival Organistico del Salento, ospite il trombettista Luigi D’Urso

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoUn promettente programma di musica barocca. Prima tromba solista stabile nell’Orchestra ICO Magna Grecia” di Taranto e Matera Con lui, l’organista Mattia Greco Domenica 27 ottobre 2024 alle 19.30, la Chiesa di San Giorgio Martire a Bagnolo delrà uno dei suoi eventi imperdibili allestiti all’interno deldel. Protagonista il, prima tromba solista dell’Orchestra ICO Magna Grecia, che eseguirà un concerto di musica barocca, un promettente programma che non mancherà di incantare il pubblico. Accompagnato dal talentuoso organista Mattia Greco,porterà il suo straordinario virtuosismo e la sua sensibilità musicale in un programma che metterà in risalto la ricca interazione tra tromba e organo.