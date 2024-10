Equitazione, Matteo Orlandi ancora al comando dei Campionati Italiani di Completo. Domani il salto ostacoli (Di sabato 26 ottobre 2024) I Campionati Italiani 2024 di Completo hanno mandato in archivio un’altra prova, quella attesissima del Cross Country, al Centro Equestre Federale ‘Ranieri di Campello’ sito all’interno dell’Impianto sportivo equestre dei Pratoni del Vivaro a Rocca di Papa. Nell’impianto romano la graduatoria tricolore vede ancora Matteo Orlandi primeggiare – rappresentante dell’Esercito in sella a RLE Limbo Kaiser -, dopo che in questo round di gara ha accumulato 2.40 punti negativi, che sommati ai precedenti 32.40 del Dressage lo portano a 34.80. Più staccati alle sue spalle, entrambi in rimonta, vi sono Alessio Proia, ora secondo a 45.40 punti (in sella a Gatto Salta D’O), e Mattia Luciani, terzo con uno score complessivo di 46.90 (montante Leopold K). Domani ci si gioca il tutto per tutto nella prova che effettivamente assegnerà il titolo assoluto: quella del salto ostacoli. Oasport.it - Equitazione, Matteo Orlandi ancora al comando dei Campionati Italiani di Completo. Domani il salto ostacoli Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) I2024 dihanno mandato in archivio un’altra prova, quella attesissima del Cross Country, al Centro Equestre Federale ‘Ranieri di Campello’ sito all’interno dell’Impianto sportivo equestre dei Pratoni del Vivaro a Rocca di Papa. Nell’impianto romano la graduatoria tricolore vedeprimeggiare – rappresentante dell’Esercito in sella a RLE Limbo Kaiser -, dopo che in questo round di gara ha accumulato 2.40 punti negativi, che sommati ai precedenti 32.40 del Dressage lo portano a 34.80. Più staccati alle sue spalle, entrambi in rimonta, vi sono Alessio Proia, ora secondo a 45.40 punti (in sella a Gatto Salta D’O), e Mattia Luciani, terzo con uno score complessivo di 46.90 (montante Leopold K).ci si gioca il tutto per tutto nella prova che effettivamente assegnerà il titolo assoluto: quella del

