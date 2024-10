Spazionapoli.it - “È a forte rischio per il Milan…”, l’azzurro tiene il Napoli col fiato sospeso: le condizioni

(Di sabato 26 ottobre 2024) Sono giorni molto concitati in casa. Il club azzurro starebbe monitorando con grandissima attenzione ledi un noto calciatore. La stagione delprosegue alla grande. La vittoria contro l’Empoli ha permesso agli azzurri di restare in testa alla classifica, ma ovviamente il campionato è ancora molto lungo. Infatti, serviranno altre prestazioni del genere per continuare a guidare l’intera Serie A. Al momento, alle spalle ci sono Inter e Juventus che restano le principali candidate per la vittoria finale. Naturalmente, Antonio Conte non è interessato alle cosiddette griglie ma bensì al miglioramento dei suoi uomini. Quest’ultimi, stanno rendendo al meglio nelle prime giornate e non hanno alcune intenzione di fermarsi. Infatti, il tecnico azzurro ha avviato un processo importante per i suoi ragazzi. Tra questi, era presente anche Stanislav Lobotka.