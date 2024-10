Cina: viaggi aerei sulle montagne innevate del Liaoning (Di sabato 26 ottobre 2024) Benxi, 26 ott – (Xinhua) – La neve e’ tornata di recente nell’area panoramica della valle di Fenglin, nella contea di Huanren, nella citta’ di Benxi, nella provincia cinese nord-orientale del Liaoning. Mentre il drone sorvola le montagne, si presenta davanti a noi un panorama affasCinante, che ricorda un dipinto a inchiostro plasmato dalla mano della natura. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: viaggi aerei sulle montagne innevate del Liaoning Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Benxi, 26 ott – (Xinhua) – La neve e’ tornata di recente nell’area panoramica della valle di Fenglin, nella contea di Huanren, nella citta’ di Benxi, nella provincia cinese nord-orientale del. Mentre il drone sorvola le, si presenta davanti a noi un panorama affasnte, che ricorda un dipinto a inchiostro plasmato dalla mano della natura. Agenzia Xinhua

