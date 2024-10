Cerimonia di alzabandiera a trieste: la celebrazione dell’unità e della memoria storica (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Questa mattina, in un’atmosfera di festosa solennità, trieste ha accolto la Cerimonia dell’alzabandiera in Piazza dell’unità d’Italia. L’evento ha visto la partecipazione attiva dell’Esercito Italiano, il quale ha svolto un ruolo fondamentale grazie agli assetti operativi e promozionali organizzati dal Comando del Corpo Militare Esercito Friuli Venezia Giulia . La giornata si è rivelata un’importante occasione per celebrare l’identità nazionale e rendere omaggio alla storia della città e della sua gente. La Cerimonia dell’alzabandiera e il ruolo della fanfara La Cerimonia è iniziata sotto l’attento sguardo della cittadinanza e degli appassionati di storia militare. Presenti sul posto c’erano una serie di reparti interforze, insieme a numerosi Gonfaloni e Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma della città. Gaeta.it - Cerimonia di alzabandiera a trieste: la celebrazione dell’unità e della memoria storica Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Questa mattina, in un’atmosfera di festosa solennità,ha accolto ladell’in Piazzad’Italia. L’evento ha visto la partecipazione attiva dell’Esercito Italiano, il quale ha svolto un ruolo fondamentale grazie agli assetti operativi e promozionali organizzati dal Comando del Corpo Militare Esercito Friuli Venezia Giulia . La giornata si è rivelata un’importante occasione per celebrare l’identità nazionale e rendere omaggio alla storiacittà esua gente. Ladell’e il ruolofanfara Laè iniziata sotto l’attento sguardocittadinanza e degli appassionati di storia militare. Presenti sul posto c’erano una serie di reparti interforze, insieme a numerosi Gonfaloni e Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Armacittà.

