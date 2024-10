Bookcity Milano anche a Lodi: "Il legame prosegue e si rafforza" (Di sabato 26 ottobre 2024) "Lodi è stata la prima città a percepire la nostra idea di espandere “Bookcity Milano” (prima partner esterna nel 2023, insieme a Cremona, mentre in questo 2024 le province coinvolte sono anche Como, Monza e Pavia portando a cinque il numero delle sedi, ndr). Quest’anno, dall’11 al 17 novembre, ospiterà ancora la rassegna e il legame si rafforza". Paolo Antonini, direttore organizzativo di Bookcity, giovedì ha presentato l’evento. Saranno 27 gli eventi di letteratura distribuiti in 12 luoghi. Olivero Ponte di Pino, responsabile programmazione di Bookcity Milano, ha raccontato come "quest’anno il tema è guerra e pace e, con i migliaia di eventi che ci sono a Milano, non possiamo che essere felici di come l’idea di questa manifestazione tracimi anche in altre città". Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024) "è stata la prima città a percepire la nostra idea di espandere “” (prima partner esterna nel 2023, insieme a Cremona, mentre in questo 2024 le province coinvolte sonoComo, Monza e Pavia portando a cinque il numero delle sedi, ndr). Quest’anno, dall’11 al 17 novembre, ospiterà ancora la rassegna e ilsi". Paolo Antonini, direttore organizzativo di, giovedì ha presentato l’evento. Saranno 27 gli eventi di letteratura distribuiti in 12 luoghi. Olivero Ponte di Pino, responsabile programmazione di, ha raccontato come "quest’anno il tema è guerra e pace e, con i migliaia di eventi che ci sono a, non possiamo che essere felici di come l’idea di questa manifestazione tracimiin altre città".

