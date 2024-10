Bologna, donna minacciata con coltello e rapinata: arrestato gambiano (Di sabato 26 ottobre 2024) L'uomo, con precedenti, è stato trovato in possesso del telefono trafugato e di un coltello a serramanico pertanto è stato fermato e condotto in Questura Imolaoggi.it - Bologna, donna minacciata con coltello e rapinata: arrestato gambiano Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di sabato 26 ottobre 2024) L'uomo, con precedenti, è stato trovato in possesso del telefono trafugato e di una serramanico pertanto è stato fermato e condotto in Questura

