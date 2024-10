Ilveggente.it - Bastano 2 euro per vincere 1 milione: miracolosa Lotteria

Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Alladei miracoli non serve spendere un occhio della testa perun super premio:anche solo 2. Abbiamo ancora negli occhi le immagini dei danni e delle tragedie causate dall’alluvione registrata, la scorsa settimana, in Emilia Romagna. Una terra che era già stata più volte colpita dalla furia di madre natura e che, adesso, si ritrova nuovamente in ginocchio a pochissima distanza di tempo dall’ultima catastrofe che si era abbattuta su questa splendida regione italiana. Il Million Day ha dato i suoi frutti in provincia di Ravenna – Ilveggente.itMa in questo quadro così disastroso c’è anche, fortunatamente, una notizia bella, che arriva da quelle stesse latitudini.