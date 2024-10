.com - Basket B nazionale / Jesi sbanca Roma (sponda Virtus) dopo due tempi supplementari: 80-83

(Di sabato 26 ottobre 2024) LaAcademy al termine di una partita lunghissima vince la prima gara stagionale in campo esterno. Parziali: 18-14, 16-15, 13-19, 16-15, 17-20, 26 ottobre 2024 –vince l’anticipo in casa delladue80-83. Gara sempre in equilibrio nel punteggio con il quintetto diha fatto il debutto il neo acquisto Ponziani, che è stato sempre nella partita fine alla tripla vincente di Di Emidio – 23 di valutazione finale – che ha permesso di scrivere due punti importantissimi ai fini della classifcia e fatto registrare la prima vittoria stagionale in campo esterno. I quaranta minuti regolamentari erano terminati 63-63.