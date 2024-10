Gaeta.it - Avvocati di Napoli in trasferta per i 160 anni dell’Ordine di Ia?i: una storia di collaborazione internazionale

(Di sabato 26 ottobre 2024) In un evento celebrato nella storica città di Ia?i, in Romania, l'Ordine degliha festeggiato il suo 160°versario, un traguardo significativo che ha richiamato l'attenzione su tematiche legali di rilevanza europea e sulla cooperazionetra. L'evento ha visto la partecipazione del presidentedeglidi, Carmine Foreste, insieme ai colleghi Antea Fedi e Vittorio Russo. La cerimonia si è svolta presso il Palazzo della Cultura, un luogo emblematico che ha ospitato discussioni importanti riguardanti l'Avvocatura e il suo ruolo cruciale in un contesto europeo in continua evoluzione. L'importanza dell'evento per la professione forense La celebrazione dei 160deglidi Ia?i rappresenta un importante momento di riflessione e confronto per la comunità legale.