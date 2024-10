Ilrestodelcarlino.it - "Agricoltura, fondamentale il contributo degli stranieri"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Alla Fiera la Fai Cisl nazionale insieme alla Fai Cisl Romagna ha presentato il primo rapporto sui lavoratori immigrati impegnati nel settore agroalimentare. Questo studio mira ad offrire una panoramica deldei lavoratorinel settore agroalimentare romagnolo, sottolineando il ruolo cruciale dei lavoratori, sia comunitari che extracomunitari, nel settore agricolo romagnolo. Le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini emergono come territori in cui la manodopera migrante è diventata una componente essenziale per il buon funzionamento delle filiere agroalimentari. Nella provincia di Forlì-Cesena, sono stati impiegati complessivamente 20.575 lavoratori agricoli. Di questi, 13.694 provengono da Paesi comunitari e 6.881 da Paesi extracomunitari, con una distribuzione abbastanza equilibrata tra lavoratori maschi (10.526) e femmine (10.049).