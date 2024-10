Abbadia Lariana, auto si ribalta nella galleria della Statale 36 (Di sabato 26 ottobre 2024) Abbadia Lariana (Lecco), 26 ottobre 2024 – Forse un malore, oppure una distrazione, ma ha perso il controllo della sua auto fuoristrada, ha sbandato ed ha cappottato. L'incidente è successo nel primo pomeriggio di oggi nella galleria della rampa di uscita della Statale 36, sullo svincolo di innesto alla Sp 72 ad Abbadia Lariana. A bordo della jeep c'era un giovane di 29 anni. E' stato soccorso dai volontari soccorritori del Soccorso bellanese e dai vigili del fuoco volontari del distaccamento di Bellano. Le sue condizioni non sembrano fortunatamente gravi. Inevitabili i rallentamenti sulla 36, dove si è formata una coda lunga quasi un chilometro: la macchina, che si è ribaltata su un fianco, ha terminato la corsa di traverso sulla carreggiata, ostruendo almeno in parte i passaggio. Ilgiorno.it - Abbadia Lariana, auto si ribalta nella galleria della Statale 36 Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024)(Lecco), 26 ottobre 2024 – Forse un malore, oppure una distrazione, ma ha perso il controllosuafuoristrada, ha sbandato ed ha cappottato. L'incidente è successo nel primo pomeriggio di oggirampa di uscita36, sullo svincolo di innesto alla Sp 72 ad. A bordojeep c'era un giovane di 29 anni. E' stato soccorso dai volontari soccorritori del Soccorso bellanese e dai vigili del fuoco volontari del distaccamento di Bellano. Le sue condizioni non sembrano fortunatamente gravi. Inevitabili i rallentamenti sulla 36, dove si è formata una coda lunga quasi un chilometro: la macchina, che si èta su un fianco, ha terminato la corsa di traverso sulla carreggiata, ostruendo almeno in parte i passaggio.

