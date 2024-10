26 ottobre 1863: nasce la Football Association (VIDEO) (Di sabato 26 ottobre 2024) L'articolo 26 ottobre 1863: nasce la Football Association (VIDEO) proviene da Gli Eroi del Calcio. Glieroidelcalcio.com - 26 ottobre 1863: nasce la Football Association (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Glieroidelcalcio.com (Di sabato 26 ottobre 2024) L'articolo 26la) proviene da Gli Eroi del Calcio.

26 ottobre 1863 - nasce il calcio moderno. Ma tutto iniziò a Firenze - Firenze, 26 ottobre 2024 - Era il 26 ottobre del 1863 quando alcuni club sportivi decisero, in Inghilterra, di consociarsi in una nuova associazione: The Football Association. Di fatto quest'evento segna la nascita di un nuovo sport: il calcio ... (Lanazione.it)