? LIVE! Atalanta-Verona | calcio d’inizio alle ore 20 45

Atalanta-Verona (calcio d'inizio ore 20.45) Marcatori: – Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappa, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini. A disp. Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Comi, Palestra, Bellanova, Pasalic, Steffanoni, Sulemana, Cuadrado, Samardzic, Zaniolo Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Belahyane, Bradaric; Livramento, Kastanos; Sarr. All. Zanetti. A disp. Perilli, Magro, Daniliuc, Faraoni, Lambourde, Lazovic, Tengstedt, Okou, Sishuba, Dani Silva, Alidou, Suslov, Mosquera, Ajayi, Cisse Arbitro: Feliciani Ammoniti: – Espulsi: – Note: –

