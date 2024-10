Zelensky rifiuta di ricevere Guterres dopo visita a Putin (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, rifiuta di ricevere a Kiev il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, dopo la sua visita in Russia, al vertice dei Brics di Kazan, dove ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin. Lo riferisce una fonte della presidenza ucraina all'Afp. Quotidiano.net - Zelensky rifiuta di ricevere Guterres dopo visita a Putin Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il presidente ucraino, Volodymyrdia Kiev il segretario generale dell'Onu, Antoniola suain Russia, al vertice dei Brics di Kazan, dove ha incontrato il presidente russo Vladimir. Lo riferisce una fonte della presidenza ucraina all'Afp.

