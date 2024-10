Zonawrestling.net - WWE: “Linda McMahon è la maestra degli insabbiamenti” le accuse di Lee Cole

(Di venerdì 25 ottobre 2024), oggi 76enne, ha co-fondato la Titan Sports insieme a suo marito, Vince, 44 anni fa. Ha ricoperto posizioni importanti in WWE come Presidente e CEO prima di lasciare l’azienda nel 2009 per candidarsi al SenatoStati Uniti. Rimane una figura controversa nel mondo del wrestling professionistico e ora sembra sia stata accusata di essere la mente dietro i variscandali avvenuti in WWE. Nel 1992 l’ex ring boy della WWE Tomaccusò Mel Phillips e Terry Garvin di comportamenti sessuali inappropriati nei suoi confronti quando era minorenne. Vinceinizialmente licenziò Phillips ma successivamente lo riassunse, a condizione che stesse lontano dai bambini., che purtroppo si è tolto la vita nel 2021, accusò anche Pat Patterson di aver compiuto gesti inappropriati, portando a un accordo legale con la WWE.