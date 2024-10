Oasport.it - Volley, Karch Kiraly passa al maschile: nuovo CT degli USA, per continuare a vincere

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Charles Frederick “è un’icona assoluta della pallavolo, tanto che nel 2001 venne eletto dalla Federazione Mondiale come il miglior giocatore del XX secolo insieme a Lorenzo Bernardi. L’unico atleta in grado di conquistare la medaglia d’oro alle Olimpiadi nelindoor e nel beach: a Los Angeles 1984 e a Seoul 1988 con il sestetto a stelle e strisce, ad Atlanta 1996 sulla sabbia in coppia con Kent Steffes. Il feeling con i cinque cerchi è poi proseguito da allenatore, trascinando la Nazionale Statunitense femminile verso il trionfo ai Giochi di Tokyo 2020 dopo aver festeggiato anche ai Mondiali nel 2014 (vinti anche da giocatore, nel 1986). Quest’estate il quasi 64enne (spegnerà le candeline il prossimo 3 novembre) non era riuscito nel bis a Parigi 2024, dove gli USA sono stati travolti dall’Italia guidata da Julio Velasco in una finale a senso unico.