Verso Benevento-Casertana possibili due novità nell’undici iniziale

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA due giorni dal fischio d’inizio del derby contro laal “Ciro Vigorito”, ci sono un paio dicambirispetto al Sorrento nella testa di mister Auteri, ma il tecnico di Floridia non svelerà le sue scelte ai suoi ragazzi, se non nell’imminenza della gara, modus operandi ormai consolidato. Gioca chi sta bene e chi si allena nel migliore dei modi durante la settimana: una sorta di mantra per il trainer giallorosso che non sta negando una occasione praticamente a nessuno. All’orizzonte ci sono tre gare in una settimana ed appare probabile il ricorso ad un pizzico di turn over, senza tuttavia stravolgere un assetto e un collettivo ormai consolidato.