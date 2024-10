Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Alfred smaschera Sofia: "Ha mentito su tutto" (VIDEO) (Di venerdì 25 ottobre 2024) Oggi, venerdì 25 ottobre 2024, su Canale5 è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo aver assistito alle dinamiche del trono classico e over, arriva a sorpresa un VIDEO di Alfred di Temptation nel quale il ragazzo smaschera Sofia! Comingsoon.it - Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Alfred smaschera Sofia: "Ha mentito su tutto" (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Oggi, venerdì 25 ottobre 2024, su Canale5 è andata in onda una nuovadi. Dopo aver assistito alle dinamiche del trono classico e over, arriva a sorpresa undidi Temptation nel quale il ragazzo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uomini e Donne - ex cavaliere dal trono over papà per la prima volta : l’annuncio della giovane compagna - Muro Donà, ex protagonista di Uomini e Donne, sta per vivere una nuova emozionante avventura: diventerà papà per la prima volta. L’annuncio è arrivato tramite i social, dove lui e la compagna Emily Mazzucco hanno condiviso la lieta notizia con i ... (Anticipazionitv.it)

Uomini e Donne - Giulia De Lellis ripensa ad Andrea Damante : tutte le volte che sono tornati insieme dopo la rottura - Giulia De Lellis ha deciso di raccontare dettagli inediti sulla relaziona nata a Uomini e Donne con Andrea Damante nel podcast “One More Time” di Luca Casadei. Dopo anni di ritorni di fiamma e ripetuti tradimenti, l’influencer ha svelato come ogni ... (Anticipazionitv.it)

Uomini e Donne - ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori ... (Tutto.tv)

Uomini e Donne : commenti a caldo (25/10/2024) - Alle 14.45, su Canale 5, una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. A voi i commenti! L'articolo Uomini e Donne: commenti a caldo (25/10/2024) proviene da Isa e Chia. (Isaechia.it)