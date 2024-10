.com - Un paradiso naturista tra le montagne catalane

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nascosto tra le maestosedella Catalogna, si trova un luogo unico nel suo genere: El Fonoll, un villaggio medievale rinato dalle sue ceneri come comunitÃ. Questo angolo di, situato nella provincia di Tarragona, offre un’esperienza di viaggio fuori dal comune per chi cerca un’alternativa alle classiche vacanze balneari. La rinascita di un borgo abbandonato El Fonoll non è sempre stato il rifugioche è oggi. Fondato nel XIV secolo, il villaggio fu completamente abbandonato negli anni ’50 del Novecento. Ma nel 1998, grazie alla visione e alla determinazione di una coppia di imprenditori, Emili Vives e Núria Espinal, El Fonoll ha conosciuto una seconda vita. Con un investimento di circa 980.000 dollari e otto anni di duro lavoro, hanno trasformato le rovine in un’oasi di pace per gli amanti del naturismo.