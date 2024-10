Tv stop serie Avetrana | 100autori Anac e WGI si dicono preoccupati

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ott. (askanews) – Gli autori e gli sceneggiatori italiani del mondo dell’audiovisivo, rappresentati dalle associazionie WGI, hanno dichiarato la propria preoccupazione in merito al rinvio dellatv “– Qui non è Hollywood”, il cui lancio era inizialmente previsto per il 25 ottobre sulla piattaforma Disney+, a seguito del provvedimento emesso dal Tribunale di Taranto che ha accolto il ricorso, presentato dai legali del Comune di, teso a bloccarne la diffusione, chiedendo la rettifica del titolo in quanto lesivo dell’immagine del paese, a prescindere dal contenuto stesso del racconto al momento ancora da tutti ignorato.