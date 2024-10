Turetta: "Il mio piano era rapirla, farle del male e poi ucciderla" (Di venerdì 25 ottobre 2024) AGI - "Quando ho scritto quella lista avevo ipotizzato il piano di rapirla, stare con lei qualche tempo e poi farle del male e toglierle la vita". Filippo Turetta risponde così alla domanda del pm Andrea Petroni sul perché avesse compilato un elenco di cose da comprare, tra i quali lo scotch e i coltelli, indice della premeditazione, per la Procura, dell'omicidio di Giulia Cecchettin. L'imputato parla a testa bassa, la sua narrazione è spesso interrotta da momenti di titubanza.  È il giorno di Filippo Turetta al processo per l'omicidio di Giulia Cecchettin, uccisa l'11 novembre 2023 a Vigonovo. Agi.it - Turetta: "Il mio piano era rapirla, farle del male e poi ucciderla" Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) AGI - "Quando ho scritto quella lista avevo ipotizzato ildi, stare con lei qualche tempo e poidele toglierle la vita". Filipporisponde così alla domanda del pm Andrea Petroni sul perché avesse compilato un elenco di cose da comprare, tra i quali lo scotch e i coltelli, indice della premeditazione, per la Procura, dell'omicidio di Giulia Cecchettin. L'imputato parla a testa bassa, la sua narrazione è spesso interrotta da momenti di titubanza.  È il giorno di Filippoal processo per l'omicidio di Giulia Cecchettin, uccisa l'11 novembre 2023 a Vigonovo.

