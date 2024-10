Trekking per non vedenti, il progetto Iseen "La natura che include " nato nelle Marche (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si chiama Iseen "La natura che include" ed è il primo progetto di Trekking per non vedenti che parte dalle Marche. E l'idea, che ha ottenuto il finanziamento dalla comunità europea (area Erasmus*+sport), l'hanno avuta due persone che, del tema, ne sono protagonisti e ne capiscono il valore sociale: Giulia Pagoni e Michael Pellegrino, due giovani con disabilità visiva. "Le persone con disabilità sensoriale - dichiara Pagoni -, vivranno un'esperienza di inclusione sociale unica praticando sport di base in libertà e in sicurezza". Tg24.sky.it - Trekking per non vedenti, il progetto Iseen "La natura che include " nato nelle Marche Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si chiama"Lache" ed è il primodiper nonche parte dalle. E l'idea, che ha ottenuto il finanziamento dalla comunità europea (area Erasmus*+sport), l'hanno avuta due persone che, del tema, ne sono protagonisti e ne capiscono il valore sociale: Giulia Pagoni e Michael Pellegrino, due giovani con disabilità visiva. "Le persone con disabilità sensoriale - dichiara Pagoni -, vivranno un'esperienza di inclusione sociale unica praticando sport di base in libertà e in sicurezza".

