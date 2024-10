Totti, il ritorno in campo vale 100 milioni. Ecco dove potrebbe andare (Di venerdì 25 ottobre 2024) E` bastata una frase di Francesco Totti per scatenare fantasie, ricostruzioni e aprire il campo delle ipotesi: `Due mesi e sarei in forma per Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) E` bastata una frase di Francescoper scatenare fantasie, ricostruzioni e aprire ildelle ipotesi: `Due mesi e sarei in forma per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Il ritorno di Francesco Totti in campo - ma sarà vero? Tutto quello che sappiamo - Francesco Totti, il leggendario numero 10 della Roma, ha acceso l’immaginazione dei tifosi con l’ipotesi di un suo clamoroso ritorno in campo. A 48 anni, Totti sembra non sentire il peso del tempo, e con la sua dichiarazione “Due mesi e sarei ... (Lidentita.it)

Totti torna in campo? Due club sarebbero perfetti per il Pupone - Totti di nuovo in campo? Una mossa geniale per il marketing e due club sarebbero l’ideale per il ritorno del Pupone Francesco Totti torna a giocare? Una possibilità che ha alzato la stessa bandiera della Roma in una recente intervista, nel corso ... (Cityrumors.it)

Clamoroso - Totti torna in campo : svelato il club di Serie A - Francesco Totti ha scherzato su un suo ritorno in campo, una suggestione che però a certe latitudini qualcosa ha smosso Francesco Totti di nuovo in Serie A. Da giorni si sta parlando di questa suggestione incredibile lanciata dallo stesso ex ... (Calciomercato.it)

Francesco Totti potrebbe scendere in campo - un affare da 100 milioni - A quarantotto anni, Francesco Totti non smette di stupire, e non parliamo dei recenti gossip che lo stanno travolgendo. L’ipotesi di un suo ritorno in Serie A ha infiammato media e social (più della probabile liaison con la presentatrice Annaluisa ... (Quifinanza.it)