Lanotiziagiornale.it - Sulle pensioni anticipate il flop del governo è completo: la destra le ha quasi cancellate

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tutto come previsto. La strettadella manovra delMeloni ha fatto crollare il ricorso all’uscita flessibile dal lavoro. Tanto per la generalità dei lavoratori con la Quota 103, tanto per le lavoratrici con l’Opzione donna che è stataazzerata. La conferma di quanto ormai evidente da tempo è arrivata con il Monitoraggio sui flussi di pensionamento dell’Inps, che certifica, con i numeri di adesioni all’uscita anticipata del 2024, il fallimento delle destre diin tema di. Innanzitutto la Quota 103, che da quest’anno è in vigore con il ricalcolo contributivo e con l’allungamento delle finestre. Nei primi nove mesi dell’anno sono state liquidate 150.642 nuovecomplessive: il calo, rispetto allo stesso periodo del 2023, è del 16,47%.