Springsteen: “Trump è un tiranno”. Ma tanti artisti musicali americani sostengono il tycoon (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Donald Trump corre per diventare un tiranno americano e non capisce questo paese, l’unica candidato da votare è Kamala Harris”. Queste le parole del cantautore Bruce Springsteen, ma i giovani musicisti americani stanno con il tycoon. Da Kanye West alla rapper Sexxy Red, così come i due rapper Wocka Flocka e Kodak Black: l’ultimo ha pubblicato un album che rappresenta un elogio nei confronti del candidato repubblicano. Tra i musicisti e sostenitori del tycoon figurano anche artisti country come Jason Aldean, Billy Ray Cyrus e il cantautore Kid Rock. I rapper che stanno con Donald Trump «Tutti gli elettori di Joe Biden lascino il mio concerto!», questa è una frase pronunciata da Wocka Flocka sul palco durante un suo concerto. Secoloditalia.it - Springsteen: “Trump è un tiranno”. Ma tanti artisti musicali americani sostengono il tycoon Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Donaldcorre per diventare unamericano e non capisce questo paese, l’unica candidato da votare è Kamala Harris”. Queste le parole del cantautore Bruce, ma i giovani musicististanno con il. Da Kanye West alla rapper Sexxy Red, così come i due rapper Wocka Flocka e Kodak Black: l’ultimo ha pubblicato un album che rappresenta un elogio nei confronti del candidato repubblicano. Tra i musicisti e sostenitori delfigurano anchecountry come Jason Aldean, Billy Ray Cyrus e il cantautore Kid Rock. I rapper che stanno con Donald«Tutti gli elettori di Joe Biden lascino il mio concerto!», questa è una frase pronunciata da Wocka Flocka sul palco durante un suo concerto.

