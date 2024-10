"Sogno o son single", Gianluca Impastato al TIb di Borgaro (Di venerdì 25 ottobre 2024) Gianluca Impastato al Tib di Borgaro sabato 26 ottobre alle 21 con lo spettacolo "Sogno o son single". Un artista poliedrico, celebre per la sua comicità e personaggi indimenticabili a "Colorado Cafè" come Chicco D’Oliva e Mariello Prapapappo! Torinotoday.it - "Sogno o son single", Gianluca Impastato al TIb di Borgaro Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)al Tib disabato 26 ottobre alle 21 con lo spettacolo "o son". Un artista poliedrico, celebre per la sua comicità e personaggi indimenticabili a "Colorado Cafè" come Chicco D’Oliva e Mariello Prapapappo!

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Sogno o son single", Gianluca Impastato al TIb di Borgaro - Gianluca Impastato al Tib di Borgaro sabato 26 ottobre alle 21 con lo spettacolo "Sogno o son single". Un artista poliedrico, celebre per la sua comicità e personaggi indimenticabili a "Colorado Cafè" ... (torinotoday.it)

DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO. - E’ una delle preparazioni più antiche dell’uomo, presenza immancabile nelle nostre tavole… eppure, conosciamo veramente i segreti e i trucchi per far un Pane come Dio comanda? (oggitreviso.it)

Dacci oggi il nostro pane quotidiano • Laboratorio sui lievitati con Gianluca Fonsato - E’ una delle preparazioni più antiche dell’uomo, presenza immancabile nelle nostre tavole… eppure, conosciamo veramente i segreti e i trucchi per far un Pane come Dio comanda? In questo corso in cinqu ... (trevisotoday.it)

Datterino giallo e lunga lievitazione. Gianluca Passetti fa volare la pizza - Oggi a "Il Gatto e la volpe" di Fossombrone degustazione in abbinamento a grandi vini. C’è anche la celebre "Velata". (ilrestodelcarlino.it)