Smart cities: Pisa premiata come migliore 'città intelligente' del centro Italia (Di venerdì 25 ottobre 2024) Pisa è la migliore Smart city tra i comuni dell’Italia centrale con popolazione tra 50mila e 100mila abitanti: nei giorni scorsi ha ottenuto il premio di 'City vision' che misura il grado di 'intelligenza' di tutti i Comuni Italiani. A ritirare il premio alla quinta edizione degli Stati generali Pisatoday.it - Smart cities: Pisa premiata come migliore 'città intelligente' del centro Italia Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)è lacity tra i comuni dell’centrale con popolazione tra 50mila e 100mila abitanti: nei giorni scorsi ha ottenuto il premio di 'City vision' che misura il grado di 'intelligenza' di tutti i Comunini. A ritirare il premio alla quinta edizione degli Stati generali

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ricerca: con 'Automata' l'archeologia diventa robotica e smart - Il progetto europeo coordinato dall'Università di Pisa per rivoluzionare l'archeologia con un sistema che integra sensoristica, automazione e IA ... (adnkronos.com)

400mila la Terra più calda si sempre: grotta in Liguria spiega perché (e fa da monito per il presente) - L'Università di Pisa partner della ricerca che ha risolto questo enigma climatico noto come "paradosso del MIS11c", l'articolo pubblicato sulla rivista Nature Communications ... (smartweek.it)

Serie B, apre Spezia-Bari: i big-match e dove vederle le gare della 10a giornata in tv - Decima giornata della regular season in Serie B: si parte oggi con Spezia-Bari, ma non mancano big match e scontri diretti. Riflettori puntati sul Pisa. (sport.virgilio.it)

Intelligenza Artificiale: alleanza tra Università di Pisa e OpenAI - Leah Belsky (OpenAI): "È incredibilmente entusiasmante vedere l’Università di Pisa aprire la strada nell'utilizzo dell'IA per un impatto positivo nell'educazione." ... (smartweek.it)