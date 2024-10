Seduti sulle scale del Ministero, bendati, imbavagliati e incatenati. La protesta choc dell’Unione degli Studenti contro il governo Meloni (Di venerdì 25 ottobre 2024) Seduti sulle scale del Ministero, bendati, imbavagliati e incatenati. Così gli Studenti dell'Unione degli Studenti hanno espresso la loro veemente opposizione alle politiche del Ministro Giuseppe Valditara, posizionando un grande cartello rosso con la scritta "15 Nov" a simboleggiare la data dello sciopero nazionale indetto. L'articolo Seduti sulle scale del Ministero, bendati, imbavagliati e incatenati. La protesta choc dell’Unione degli Studenti contro il governo Meloni . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)del. Così glidell'Unionehanno espresso la loro veemente opposizione alle politiche del Ministro Giuseppe Valditara, posizionando un grande cartello rosso con la scritta "15 Nov" a simboleggiare la data dello sciopero nazionale indetto. L'articolodel. Lail

