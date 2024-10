Scarica rifiuti in strada | autista di un furgone incastrato dai residenti in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Un episodio di abbandono illegale diè stato bloccato grazie alla prontezza e alla collaborazione degli abitanti di via Marconi, a Cisterna. Un uomo è stato sorpreso in pieno giorno mentrevadal suo furgoncino, proprio nel punto dove fino a poco tempo fa era presente un cassonetto per l’indifferenziata. Il tentativo di abbandono è stato fermato dall’intervento di uno degli abitanti della zona che ha cercato di farlo desistere. Tuttavia, invece di fermarsi, l’uomo ha reagito con insulti e si è rapidamente dileguato. La risposta immediata dei, uniti tramite una chat di WhatsApp, è stata fondamentale. Uno dei vicini è riuscito a prendere nota della targa del furgoncino mentre si allontanava sulla via Appia, informazione che è stata subito passata alla Polizia Locale.