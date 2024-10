Anteprima24.it - Salernitana Femminile, alle porte la sfida contro il Meta Catania

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo l’esordio in campionato in trasferta, sul parquet del Mondragone, la1970 debutterà, nel girone D di Serie B, in casala. Al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano, infatti, le granata ospiteranno le etnee con calcio d’inizio fissatoore 16:00. A parlare in casa granata, in vista del matchle isolane, è stato il tecnico Vincenzo Orrico che ha affermato.“Siamo reduci dalla settimana di stop in Coppa Italia che ci ha permesso di lavorare e migliorare alcuni meccanismi che non avevano funzionato del tutto con il Mondragone. Ripartiamo, ovviamente, da una buona prestazione offerta alla prima stagionale nella quale solo per sfortuna, ed imprecisione sottoporta, non abbiamo portato a casa l’intera posta in palio. Abbiamo lavorato ed ora siamo vogliosi di mettere in campo quello che abbiamo provato”.