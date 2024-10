361magazine.com - Rosalinda Cannavò, la dolce dedica d’amore per Andrea

(Di venerdì 25 ottobre 2024)Zenga: Camilla li ha uniti sempre di più. Ladell’attriceè diventata mamma per la prima volta della piccola Camilla.si amano follemente giorno dopo giorno, e quotidianamente aggiornano i propri fan tra stories e reel Instagram. Leggi anche Grande Fratello, Maica in Spagna fa una confessione di un gieffino Ecco cosa è emerso dalle parole dell’attrice e cantanteha scritto nelle sue stories Instagram una romantica storiata al suo. L’attrice e cantante esordisce: “Questo è un periodo intenso e pieno di cambiamenti. La tua forza e il tuo sostegno sono per me davvero fondamentali. Ogni tuo abbraccio mi ricorda che non sono sola in questa avventura meravigliosa e impegnativa. Grazie per essere il mio rifugio, per ascoltarmi e per comprendere le mie emozioni”.