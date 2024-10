Quanto aumentano davvero gli stipendi nel 2025. Le simulazioni dei commercialisti (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ottobre 2024 – Il taglio del cuneo fiscale, vale a dire la differenza tra il costo complessivo che un datore di lavoro sostiene per un dipendente e Quanto effettivamente riceve il lavoratore in busta paga, diventa strutturale. Dall’anno prossimo non bisognerà rincorrere nuove coperture. Ma la manovra del 2025 fa anche di più, allargando la platea dei lavoratori dei beneficiari che da 13 milioni di lavoratori passeranno a 14,3. Ma, nella sostanza, solo una piccola parte, 1,3 milioni vedranno realmente aumentare le retribuzioni rispetto all’anno precedente, vale a dire i lavoratori che si trovano nella fascia fra i 35mila e i 40 mila euro di reddito che, fino ad ora, erano stati esclusi dal taglio. Per tutti gli altri ci sarà, invece, la conferma di Quanto già hanno ricevuto negli ultimi due anni. Con qualche piccola modifica. Quotidiano.net - Quanto aumentano davvero gli stipendi nel 2025. Le simulazioni dei commercialisti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ottobre 2024 – Il taglio del cuneo fiscale, vale a dire la differenza tra il costo complessivo che un datore di lavoro sostiene per un dipendente eeffettivamente riceve il lavoratore in busta paga, diventa strutturale. Dall’anno prossimo non bisognerà rincorrere nuove coperture. Ma la manovra delfa anche di più, allargando la platea dei lavoratori dei beneficiari che da 13 milioni di lavoratori passeranno a 14,3. Ma, nella sostanza, solo una piccola parte, 1,3 milioni vedranno realmente aumentare le retribuzioni rispetto all’anno precedente, vale a dire i lavoratori che si trovano nella fascia fra i 35mila e i 40 mila euro di reddito che, fino ad ora, erano stati esclusi dal taglio. Per tutti gli altri ci sarà, invece, la conferma digià hanno ricevuto negli ultimi due anni. Con qualche piccola modifica.

