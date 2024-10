Thesocialpost.it - “Può danneggiare l’apparato riproduttivo dei bimbi”. Ritirato dai supermercati lo slime

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il Ministero della Salute ha comunicato il ritiro dal mercato e il divieto di vendita di un lotto dia causa di un potenziale rischio chimico per i consumatori, in particolare per i più giovani, dato che si tratta di un giocattolo destinato ai bambini. Come riportato nell’avviso di allerta pubblicato ieri sul sito ufficiale, il provvedimento è scattato il 10 ottobre, in seguito a controlli effettuati sul prodotto che hanno evidenziato un contenuto di Boro superiore ai limiti consentiti.Leggi anche: Huston, picchia le figlie neonate e le lascia morte sul divano: 22enne rischia pena capitale Il giocattolo oggetto del richiamo è commercializzato con il marchioHappy e si presenta in un contenitore di plastica di forma ovale, con una base gialla e un coperchio trasparente a forma di orsetto.